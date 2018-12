"Pacifistas, por aqui. Quem se quiser fazer gasear é sempre em frente". As instruções dadas ao megafone por uma senhora de colete amarelo - obviamente, na ala mais tranquila dos manifestantes - ilustram na perfeição o ambiente vivido nesta tarde em Bordéus, onde 4500 pessoas saíram à rua, a esmagadora maioria das quais de forma pacífica, mas algumas centenas acabaram por forçar a entrada em áreas reservadas - onde se tinham registado tumultos violentos há uma semana -, sendo dispersadas pela polícia com gás lacrimogénico. A jornalista Claire Mayer, do Le Monde, que publicou o vídeo com as inusitadas "instruções", sintetizaria depois as "cenas incongruentes" junto à Catedral da cidade, com "a orquestra de um lado e o gás lacrimogénico do outro".

Em Nantes e Toulouse também houve registos de incidentes e recurso a gás lacrimogénico, para além de várias detenções, com as imagens destes choques a ganharem destaque nos sites internacionais. Ainda que, de acordo com os relatos na imprensa francesa, a paz tenha sido dominante na esmagadora maioria das concentrações.

© REUTERS/Gonzalo Fuentes

A ordem do dia, nesta que é a quinta semana consecutiva de manifestações dos coletes amarelos, é a exigência da criação da figura do Referendo de Iniciativa Cidadã (RIC), para dar ao povo o poder de avançar com inúmeras propostas legislativas sem ter de esperar pela intermediação dos partidos políticos.

O protesto de hoje, que começou de forma bastante morna (ao final da manhã havia apenas cerca de um milhar de pessoas nas ruas de Paris) contava a meio da tarde com cerca de 33 500 participantes, sensivelmente metade dos que se tinham mobilizado há uma semana.