Ministério sul-coreano lançou alerta sobre mistura perigosa de vespas, cobras e plantascom soju: é potencialmente fatal

Beber soju com vespas ou outros insetos é perigoso, alertou o Governo sul-coreano, procurando contrariar a crença de pessoas que acham que aquela mistura é boa para a saúde.

Segundo o jornal The Korea Times, o Ministério da Segurança Alimentar e Farmacêutica avisou que vespas, centopeias, minhocas, formigas vermelhas, cobras e plantas como a raiz do dictamnus, rododendro e aconitum são venenosos e potencialmente fatais quando misturados ao soju.

O alerta foi feito depois de várias pessoas terem surgido em programas de televisão a caçarem vespas e os ninhos destas para as misturar com soju em casa.

O cocktail doméstico de licor destilado com aqueles insetos e plantas é bastante perigoso, insistiram as autoridades. "As vespas não devem ser usadas assim e o cocktail pode ser prejudicial aos seres humanos." O veneno da vespa pode causar uma forte reação alérgica em seres humanos, que pode levar à asfixia e morte, de acordo com o ministério.