Advogados do presidente negoceiam com o procurador especial que investiga alegado conluio com a Rússia uma entrevista para breve

Desde o escândalo Watergate, que levou Richard Nixon a demitir-se em 1974, só Barack Obama não enfrentou nos oito anos como presidente dos EUA uma investigação independente às suas atividades ou a de colaboradores próximos. Em 1998, Bill Clinton foi o primeiro presidente em exercício a ser questionado diretamente em relação à sua conduta, no escândalo Monica Lewinsky. Foi ouvido durante quase seis horas na Sala dos Mapas, na Casa Branca. Anos antes, Ronald Reagan respondera por escrito às perguntas sobre o escândalo de venda de armas Irão-Contra. Agora, à beira de assinalar o primeiro ano de mandato, Donald Trump deverá ser o próximo a ser ouvido, na investigação sobre o alegado conluio da sua campanha com a Rússia.

Segundo o jornal The Washington Post, o presidente poderá ser entrevistado no espaço de semanas pelo procurador especial Robert Mueller, que foi nomeado pelo Departamento de Justiça para investigar a alegada interferência da Rússia nas presidenciais de 2016 e o possível conluio da equipa de Trump. De acordo com a NBC News, os advogados do republicano estão em discussões para saber como poderá ser essa entrevista, tendo-se reunido em finais de dezembro com membros da equipa de Mueller para discutir a logística - desde o local onde poderá ocorrer, que temas serão abordados ou até opções para o formato (presencial ou por escrito).

O advogado Ty Cobb indicou em comunicado que a Casa Branca "continua a cooperar totalmente" com o procurador especial "de forma a facilitar uma resolução o mais rapidamente possível" deste inquérito, mas recusou confirmar ou comentar a existência destas negociações. Questionado no sábado sobre se aceitava responder às perguntas de Mueller, Trump lembrou que não tem nada a esconder. "Para que percebam, não houve conluio, não houve crime, e em teoria toda a gente me diz que não estou a ser investigado", disse aos jornalistas em Camp David.

A investigação de Mueller já levou dois aliados de Trump a declararem-se culpados de mentir ao FBI - o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn e o antigo membro da equipa de campanha George Papadopoulos. Outros dois, o ex-diretor de campanha Paul Manafort e o sócio Richard Gates foram acusados de lavagem de dinheiro, mas declaram-se inocentes, com o primeiro a processar Mueller, alegando que a investigação excede a sua autoridade legal.

Caso Trump seja interrogado, não será o primeiro presidente a ter de responder a uma investigação especial. Os advogados de Clinton tentaram impedir que Kenneth Starr, que liderava a investigação ao caso Lewinsky, o interrogasse. O presidente acabaria por ser intimidado a testemunhar diante de um grande júri, negociado depois fazê-lo por vídeo a partir da Casa Branca. No interrogatório, acabaria por admitir ter tido comportamento sexual inapropriado com a então estagiária, rejeitando contudo ter mantido relações sexuais. Clinton seria alvo de um processo de destituição por perjúrio no Congresso, sendo contudo absolvido pelo Senado.

Não foi a primeira vez que Clinton esteve na mira de um procurador especial - anos antes, tanto o presidente como a então primeira- -dama Hillary Clinton foram investigados por alegadas infrações num negócio de imobiliário no Arkansas, conhecido como Whitewater. E foi durante a investigação às denúncias de abuso sexual feitas pela sua antiga funcionária Paula Jones, cujo processo foi resolvido fora dos tribunais, que veio a lume o caso Lewinsky.

Anos antes, Ronald Reagan respondeu por escrito à investigação sobre a venda secreta de armas ao Irão durante os anos 1980 (que era proibida), sendo depois o dinheiro usado para apoiar os rebeldes que queriam derrubar o governo sandinista na Nicarágua. Depois de deixar a presidência, Reagan seria ouvido duas vezes em tribunal por causa do escândalo Irão-Contra.

Também George W. Bush foi ouvido durante 70 minutos pelo procurador especial Patrick Fitzgerald, em 2004, no âmbito da investigação às denúncias de que a Casa Branca tinha sido a responsável por revelar à imprensa a identidade de uma agente da CIA, Valeria Plame, para assim punir o facto de o marido dela ser crítico da Guerra do Iraque. Bush voluntariou-se para a entrevista.

Gerald Ford, que era vice-presidente de Nixon, assumiu a presidência quando ainda estava a ser investigado o caso Watergate. A sua administração ficou debaixo de fogo por ter alterado as conclusões de uma comissão independente que investigou as atividades da CIA. O seu sucessor, Jimmy Carter, foi investigado em 1979 por causa dos alegados empréstimos duvidosos que a empresa de amendoins da sua família recebeu, sendo que parte do dinheiro teria sido supostamente usado na sua campanha. Finalmente, membros da administração de George H. W. Bush foram investigados por facilitar a venda de armas ao Iraque durante a guerra com o Irão em 1992, mas foi concluído que não houve crime.