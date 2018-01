Pub

Marilyn Jean Hartman é bem conhecida das autoridades. Mas continua a praticar a sua atividade já habitual: apanhar voos clandestinamente

Apelidada de "clandestina em série", a americana de 66 anos Marilyn Jean Hartman tem um hábito, no mínimo, invulgar: apanha aviões sem ter bilhete, autorização de embarque ou sequer passaporte. Já o fez várias vezes, foi apanhada em algumas, mas continua a tentar. E com sucesso.

O caso mais recente aconteceu esta semana, noticia o Washington Post. Esgueirou-se através da segurança do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago, entrou num avião e voou até ao aeroporto de Heatrow, Londres.

Só aí foi apanhada, na segunda-feira, e recambiada para os EUA na quinta. Agora, está acusada de transgressão criminal e furto.

Não é a primeira vez que Marilyn Hartman responde a acusações criminais.

A primeira vez que foi apanhada a tentar entrar ilegalmente num avião ocorreu em 2014, quando foi impedida de embarcar num voo para o Hawaii. Sabe-se no entanto que nesse mesmo ano conseguiu voar entre San Jose e Los Angeles, na Califórnia, sem pagar. E que no ano seguinte embarcou num avião no Minnesota e foi até à Florida.

Foi nesse ano de 2015 que acabou por ser presa, mas em Chicago, por ter sido detetada várias vezes a tentar escapar à segurança nos dois maiores aeroportos da cidade.

Em 2016, um tribunal do Illinois condenou-a a seis meses de tratamento num centro de saúde mental e à proibição de voar durante dois anos. Mas nada disto lhe fez mudar o comportamento.

Normalmente, Marilyn Jean Hartman tenta infiltrar-se em grandes grupos de turistas, de forma a conseguir escapar, na confusão, dos controlos de segurança. Terá sido o mesmo esquema que utilizou neste mais recente episódio, mas a Administração para a Segurança de Transportes americana está agora a investigar.

Não é claro o que leva a mulher a cometer estes atos. Em tribunal, declarou anteriormente acreditar que são as "outras pessoas" - autoridades, outros passageiros, até o Presidente Barack Obama - que conspiram para que ela faça tais atos. Chegou mesmo a dizer que não lhe dão penas mais pesadas para que possa sair e voltar a fazer o mesmo.