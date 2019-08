Cirurgia ao coração de Juan Carlos foi "um êxito"

"Tenho saudades do Eusébio, nunca apaguei o número dele"

Uma das grandes figuras do futebol português revela ao DN episódios marcantes da sua vida. Fala da mágoa pela forma como tem sido tratado por algumas pessoas do Benfica, da relação de "irmão" com Eusébio e da forma como dominava a Matemática que podiam ter feito dele professor.