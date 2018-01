Pub

A maioria das vítimas tinha entre 0 e 14 anos, segundo um relatório do Ministério da Saúde. Representam metade das violações no país

Cinquenta e oito crianças foram violadas entre 20 de dezembro e 2 de janeiro em Moçambique, indica o Ministério da Saúde, num documento de balanço do ano, citado pela Lusa.

"Na presente quadra festiva destacaram-se as faixas etárias no intervalo de 0-14 anos como sendo as mais acometidas, com um total de 58 casos, correspondente a 50% de todos os casos de violência sexual", refere o documento.

Durante este período, as autoridades moçambicanas registaram 115 casos de violência sexual, contra 154 no mesmo período do ano passado.

Não houve registo de mortes como resultado dos casos de violência sexual.

Ainda de acordo com o documento, o Ministério da Saúde de Moçambique registou, entre 20 de dezembro e 2 de janeiro, 8.707 ocorrências, que resultaram em 46 óbitos, relacionados sobretudo com acidentes de viação e agressões.

"Os acidentes de viação continuam a ser a maior e a principal causa de óbitos, ocupando 85% de todos os casos de trauma em 2017/2018 e 64 2016/2017", refere o documento.

Dados do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres indicam que de janeiro a setembro de 2017 foram registados 1.478 acidentes de viação, que mataram 1.057 pessoas em todo país.

Em 2016, por sua vez, o país registou 1.379 óbitos em 1.688 acidentes de viação.

Em média, ainda segundo os dados, cinco pessoas morreram diariamente vítimas de acidentes de viação nas estradas moçambicanas.