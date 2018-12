Cinco semanas de maratona religiosa para salvar família arménia da deportação

Uma igreja holandesa mantém, há cinco semanas, um serviço religioso contínuo, 24 horas por dia, para proteger uma família arménia que recebeu uma ordem de deportação. Centenas de pessoas têm aderido à iniciativa, na cidade de Haia, para manter sem interrupções esta maratona - isto porque a lei holandesa proíbe a intervenção de forças policiais num local onde esteja a decorrer uma cerimónia religiosa.

A história é contada pelo The New York Times. Uma família arménia - os dois pais e três filhos, de 21, 19 e 14 anos - identificada pelo apelido Tamrazyan, pediu asilo à Holanda, alegando perigo de vida se regressarem ao país natal, devido ao ativismo político do pai. De acordo com um pastor da igreja protestante, Derk Stegeman, que tem atuado como porta-voz da família, uma primeira decisão judicial concedeu asilo aos Tamrazyan, o governo recorreu da decisão, mas perdeu novamente, voltou a recorrer e voltou a perder, mas ao terceiro recurso acabou por ganhar. O caso está há mais de seis anos na justiça.

A família abrigou-se então numa igreja de Katwijk, a cidade costeira onde residiam. Mas, sem recursos para manter uma jornada contínua de oração, os responsáveis temiam a intervenção dos serviços de imigração, pelo que a família foi deslocada para Haia, onde se iniciou então o serviço religioso que dura desde o dia 26 de outubro. A família, que com exceção da filha mais velha não tem aparecido em público, invocando o perigo de represálias sobre os familiares que vivem na Arménia, está alojada num apartamento situado dentro da igreja.

E, se ao início a organização teve dificuldades para manter a cerimónia em contínuo, desde que o caso saltou para as notícias não têm faltado ofertas de colaboração. "Já temos mais de 450 padres, pastores, diáconos de todo o país, de todas as confissões, a pedir para participar neste serviço" religioso, afirmou Axel Wicke, pastor da igreja Bethel. "Temos recebido ajuda mesmo do estrangeiro: já tivemos sermões em inglês, francês e alemão. Para nós é muito comovente. Muitas vezes vejo um pastor passar o serviço a outro, de outra confissão, que normalmente não teriam nada a ver um com o outro, do ponto de vista litúrgico", acrescentou o religioso.

Derk Stegeman diz que os responsáveis da igreja têm estado em contacto com as autoridades, com o objetivo de chegar a uma solução para os Tamrazyan. Já Lennart Wegewijs, porta-voz do Ministério da Justiça e Segurança, recusou comentar este caso, alegando que o governo não comenta situações específicas.

À luz da lei holandesa, o governo pode abrir exceções à restritiva política de imigração do país no caso de famílias com crianças que vivam há mais de seis anos no país. Mas esta exceção raramente é permitida e também não o foi no caso da família Tamrazyan.

Em setembro do ano passado, as autoridades holandesas decretaram a deportação de duas crianças que viveram a maior parte da vida na Holanda, e nem sabiam falar arménio, uma decisão que provocou um movimento público de contestação. As duas crianças acabaram por receber autorização de residência.