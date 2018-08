Cinco polícias feridos em confrontos com traficantes de droga em Algeciras

Cinco elementos das forças policiais espanholas ficaram feridos numa operação antidroga numa praia de Algeciras, Andaluzia, durante um confronto com narcotraficantes que acabavam de desembarcar um carregamento de haxixe.

Segundo a agência EFE, três elementos da Guardia Civil e dois agentes da Polícia Nacional espanhola ficaram feridos durante a operação que decorreu durante a madrugada de segunda-feira.

Sete alegados traficantes foram presos, o carregamento de 600 quilos de haxixe foi apreendido, assim como um veículo que ia ser utilizado no transporte da droga.

O confronto entre as autoridades e os traficantes ocorreram na altura em que a Guardia Civil detetou uma lancha rápida utilizada no transporte do haxixe no Estreito de Gibraltar, frente a Marrocos, e que rumava para a praia El Riconcillo, Algeciras, para ser desembarcada e transportada para uma casa junto à costa.

As patrulhas da Guardia Civil tiverem de pedir ajuda à Polícia Nacional durante a operação porque um grupo de homens armados "enfrentaram com violência" as autoridades enquanto tentavam escapar.

Nos últimos meses tem-se verificado um incremento da violência e da atividade dos grupos de traficantes de droga na zona da baía de Algeciras, província de Cádis, no sul de Espanha.

No princípio do mês de maio uma criança morreu quando foi abalroada por uma lancha rápida conduzida por narcotraficantes.

Nas últimas semanas registou-se também a agressão a nove agentes da polícia por membros de um grupo de traficantes e a invasão do hospital de La Línea de la Concepcion, cidade situada entre Algeciras e o território ultramarino de Gibraltar, e que permitiu a fuga a um traficante que se encontrava internado sob vigilância da polícia.