Cinco passageiros britânicos foram detidos

Cinco passageiros britânicos foram detidos no sábado pela polícia canadiana quando o avião em que seguiam, entre o Reino Unido e os Estados Unidos, foi obrigado a desviar-se e a aterrar no aeroporto de Winnipeg, no Canadá.

O aeroporto foi informado de que um aparelho da companhia britânica Thomas Cook Airlines que efetuava uma ligação entre Manchester e Las Vegas fora desviado para Winnipeg e de que "passageiros a bordo tinham provocado distúrbios", declarou o porta-voz do aeroporto, Tyler MacAfee, citado pela agência de notícias francesa AFP.

A polícia aguardava a aterragem do avião e esses passageiros tiveram de desembarcar, acrescentou o porta-voz, sem fornecer mais pormenores.

Segundo a Winnipeg Free Press, cinco passageiros britânicos foram detidos pela polícia federal por "terem provocado perturbações" durante o voo e foram levados algemados para fora do avião, sem opor resistência.

Em seguida, o avião pôde partir com destino a Las Vegas, indicou o porta-voz do aeroporto.