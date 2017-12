Pub

Cinco pessoas morreram este domingo na queda de uma avioneta logo após a aeronave descolar na cidade de Bartow, no estado da Florida, nos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Citando a conta da rede social Twitter da polícia do condado de Polk (onde está localizada a cidade de Bartow), a agência noticiosa Efe explica que a avioneta caiu no final de uma pista possivelmente devido ao nevoeiro, que gerava "pouca ou nenhuma visibilidade".

Em comunicado, a polícia informou depois que "estavam cinco pessoas a bordo desta avioneta", entre as quais um advogado daquela localidade, com 70 anos, as suas duas filhas, de 24 e 26 anos, o marido desta última e uma amiga da família.

As duas jovens (filhas do advogado) tinham chegado hoje à Florida para passar férias com a família.

Segundo a polícia local, "todas as vítimas perderam a vida no momento do impacto [da queda] ou imediatamente depois".

As autópsias serão realizadas ainda durante esta semana para determinar as causas exatas da morte.