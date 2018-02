Pub

Líderes dos 27 vão debater três pontos: nova configuração do Parlamento Europeu, sucessão de Juncker e orçamento

Os líderes europeus reúnem-se hoje, em Bruxelas, numa cimeira informal, em formato a 27, com três temas centrais, que decorrem da saída do Reino Unido da União Europeia. O ponto de partida será o debate sobre a configuração futura do Parlamento Europeu.

O Conselho vai analisar o relatório em que o Parlamento propõe que parte do 73 lugares (dos 751 atuais) deixados vagos pela saída do Reino Unido permaneçam desocupados, a contar com próximos alargamentos da UE.

O relatório, do qual o eurodeputado Pedro Silva Pereira é coautor, propõe que 27 dos lugares disponíveis sejam distribuídos por países que estavam prejudicados, em função das alterações demográficas na última década. "Este modelo de distribuição é mais justo", considera o eurodeputado socialista, tendo em consideração que "havia vários [Estados] que estavam prejudicados porque, a representação em vigor não cumpria o chamado princípio da proporcionalidade degressiva que está no tratado de Lisboa". O relatório evita ainda a perda de deputados, no caso de países em que o mesmo princípio "obrigaria" a uma redução, como Portugal.

Na carta convite aos líderes, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, admite que "esta proposta pode ser amplamente apoiada", na cimeira informal em que poderá ser "dado início ao procedimento jurídico que levará à criação de um Parlamento Europeu mais pequeno a partir das eleições europeias de 2019".

Ainda no âmbito do mesmo relatório, Tusk quer que os lideres europeus debatam as chamadas listas transnacionais. A maioria dos eurodeputados já se manifestou contra esta iniciativa, no início do mês, afastando qualquer possibilidade de haver uma lista transnacional nas eleições do próximo ano. Mas, o presidente do Conselho entende que "este projeto tem o seu mérito e valerá certamente a pena discuti-lo, tendo em vista as eleições de 2024".

Spitzenkandidat

Na segunda parte do debate, os 27 vão abordar o tema da nomeação do presidente da Comissão Europeia, que deve assumir o cargo dentro de ano e meio. Uma vez mais, Parlamento e Conselho divergem sobre esta matéria. Nesta altura, não é claro se o processo que o Parlamento pretende tornar "irreversível", para ter plenos poderes de nomeação do chefe do executivo - como aconteceu em 2014 com a nomeação de Jean-Claude Juncker -, não virá a ser definitivamente travado pelos Estados-membros.

O próprio Juncker assumiu que "a posição da Comissão é neutra", embora admita que o nome escolhido "talvez" não possa sair "diretamente", da lista mais votada. Os eurodeputados, nomeadamente os portugueses Carlos Zorrinho (PS) e Paulo Rangel (PSD), apoiam um papel "determinante" do Parlamento na escolha do líder do executivo comunitário.

Perspetivas financeiras

Grande parte da discussão será em torno do orçamento de longo prazo da UE, ameaçado de ser significativamente reduzido por deixar de contar com a contribuição do Reino Unido. Juncker já veio exigir um debate rápido sobre o orçamento que vigorará durante sete anos, a partir de 1 de janeiro de 2021. O governo português tem manifestado a intenção de apoiar a proposta do Parlamento Europeu para o aumento das contribuições dos Estados-membros, passando a ser de 1,2% do PIB, em vez dos habituais 1%.

