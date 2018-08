Cimeira entre Trump e Kim marcada para 12 de junho

Em abril, Donald Trump espantou o mundo ao aceitar o convite de Kim Jong-un para um encontro a dois. O suspense sobre a data e local para esse frente a frente histórica chegou agora ao fim: o presidente americano e o líder norte-coreano vão encontrar-se no dia 12 de junho em Singapura.

O anúncio surgiu no Twitter de Trump. "O muito antecipado encontro entre Kim Jong-un e eu vai ter lugar em Singapura a 12 de junho. Vamos ambos tentar torná-lo num momento muito especial para a paz no mundo", escreveu o presidente americano.

Os dois líderes deverão discutir sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Em 2017, Trump e Kim tinham deixado o mundo a temer uma nova guerra ao trocarem insultos e ameaças, com Pyongyang a testar vários mísseis balísticos e a realizar o seu sexto ensaio nuclear.

Mas tudo mudou após o discurso de Ano Novo do líder norte-coreano. E após uns Jogos Olímpicos de Inverno organizados pelos sul-coreanos e em que as duas Coreias desfilaram na cerim​​​​​​ónia de abertura sob a mesma bandeira, a aproximação culminou com uma cimeira entre Kim e Moon Jae-in, o presidente sul-coreano. Na zona desmilitarizada que separa os dois países, os líderes anunciaram o fim oficial da guerra que opôs as duas Coreias entre 1950 e 1953 e que terminou apenas com um armistício, sem acordo de paz.

O anúncio da data e local onde vai decorrer o encontro entre Kim e Trump surge um dia depois de Coreia do Norte ter libertado três norte-americanos detidos no país. A sua libertação coincidiu com uma visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Pyongyang.