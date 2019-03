Cidade na Austrália chora a morte de crocodilo

Um crocodilo foi encontrado morto na região de Cardwells, a sul de Cairns, na Austrália, no final da semana passada. O animal, conhecido como Bismarck tinha 80 anos e era bastante popular entre turistas e residentes, que não o consideravam perigoso. Bismarck foi encontrado com ferimentos de bala na cabeça, num rio, perto de uma rampa para barcos.

Ryan Moody, o pescador que encontrou o crocodilo partilhou no Instagram um vídeo do animal que apelidou de "velho amigo". Moody escreveu que Cardwell "diz adeus a uma das maiores atrações turísticas" e afirma que o animal nunca foi uma "ameaça para os humanos" pois alimentava-se apenas de tartarugas.

"É incrível como os humanos podem tornar as situações mais perigosas, através de atos de pura estupidez" acrescenta Moody. Segundo o pescador, com a ausência de Bismarck existe o risco de um animal mais perigoso se aproximar e começar a ameaçar os residentes e turistas da área.

Uma das moradoras de Cardwell, Thea Ormonde disse que a comunidade está a organizar um memorial a Bismarck. Ormonde disse à ABC que o animal fazia parte da comunidade, recordando que durante a sua infância costumava ir com o seu pai à pesca e via Bismarck a apanhar sol. "Ele nunca foi agressivo, sempre deixou as pessoas saberem que ele estava por perto, ele nunca foi furtivo e nunca atacava as pessoas", afirma recordando o crocodilo como "um gigante gentil".

As autoridades e o Departamento do Ambiente e da Ciência de Queensland estão a investigar a causa da morte do animal.