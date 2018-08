Cidade de Liège presta homenagem a vítimas de ataque terrorista

A cidade de Liège homenageou as três vítimas mortais do ataque de terça-feira que as autoridades estão a tratar como um ato terrorista.

Esta manhã, fez-se um minuto de silêncio em memória das duas agentes da polícia e um civil mortos por Benjamin Herman, o autor dos disparos que, posteriormente, foi abatido pela polícia.

Na homenagem, esteve o primeiro-ministro da Bélgica Charles Michel, acompanhado pelo presidente da câmara de Liège, Willy Demeyer.

A população também se juntou ao minuto de silêncio, com algumas pessoas a colocar flores nos locais onde as agentes Soraya Belkacemi e Lucille Garcia e o jovem de 22 anos morreram.

O Ministério Público federal belga classificou os ataques de terça-feira em Liège como "assassínios terroristas", e indicou que a investigação agora está centrada em determinar se o agressor atuou sozinho.

Em conferência de imprensa, o procurador Wenke Roggen confirmou que o autor dos disparos, identificado como Benjamin Herman, gritou por diversas vezes a frase em árabe "Allahu akbar" ("Alá é grande") durante o tiroteio, antes de ser abatido, um dos factos que aponta para um ataque terrorista.