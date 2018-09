Cidade chinesa cria uma faixa só para peões utilizadores de telemóveis

Caminhar atrás de alguém que está a mandar uma mensagem pode ser desagradável. Entre paragens e arranques, não são raros os empurrões. Foi para evitar esse tipo de situações que a cidade de Xi'an, no norte da China, criou uma faixa especial para "phubbers", pessoas que ignoram o que está a sua volta porque não conseguem tirar os olhos do telemóvel.

O Shaanxi Online News, citado pela BBC, explica que a via está pintada de vermelho, verde e azul. Tem 80 centímetros de largura e 100 metros de comprimento. Ao longo do percurso, várias imagens de smartphones indicam que aquela é uma pista para quem não consegue desligar-se.

O site de notícias The Paper, que entrevistou vários moradores, diz que a iniciativa foi recebida com agrado. "Hoje em dia, a vida das pessoas jovens é rápida, e elas estão sempre a olhar para os telemóveis. Isso coloca as nossas mentes em repouso", disse Hu Shuya.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta não é, no entanto, a primeira notícia do género na China. Em 2014, a cidade de Chongqing também criou uma via de 50 metros de comprimento e três de largura com o mesmo propósito.