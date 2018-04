Pub

O desportista russo Alex Pykhov foi detido pela polícia chinesa durante dez dias, depois de ter saltado de paraquedas a partir do arranha-céus mais alto de Pequim, ainda em construção, noticiou hoje o jornal China Daily.

Durante a madrugada de 01 de abril, Pykhov subiu até ao topo do edifício, aproveitando que este ainda está em obras, e saltou às 06:00 da manhã, na hora local.

O russo aterrou são e salvo, numa rua próxima, mas foi detido pela polícia de Pequim, no dia seguinte, segundo o jornal.

Com 528 metros de altura, a Torre CITIC é um dos 30 edifícios mais altos do mundo.

Pykhov, que publicou na sua conta no Instagram fotos suas no topo do edifício, já saltou de vários arranha-céus do país, sendo que alguns dos seus vídeos foram difundidos através do YouTube.