Chuva de água preta surpreende moradores de São Paulo

Na tarde de segunda-feira um fenómeno climático transformou o dia em noite na cidade de São Paulo em plena tarde. E choveu água preta.

Nas redes sociais há inúmeras imagens de copos, garrafas e baldes que comprovam o quão escura era a chuva.

As análises efetuadas a essas águas indicam que esta contém partículas provenientes dos incêndios, que aumentaram 70% este ano, em comparação com período homólogo de 2018, tendo o país registado 66,9 mil focos até ao passado domingo, com a Amazónia a ser o bioma mais afetado.