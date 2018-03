É um conversador nato, este homem que consegue impor-se a cantar baixinho, muito baixinho. Conversa sempre no tom de quem está na sua casa de fados, na Mouraria, a contar histórias do tempo em que começou e os mestres lhe davam ensinamentos e ordens como quem não quer a coisa. Amanhã canta no São Luiz, em Lisboa, um concerto a que deu o nome de Escrito no Destino, que levará a 9 de maio ao Porto, à Casa da Música. Nasceu em Oeiras, em 1969, no meio do fado, como se este estivesse misturado na comida.

