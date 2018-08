"Horrível" acidente com autocarro escolar nos EUA. Pelo menos dois mortos

O choque entre um autocarro escolar e um camião do lixo numa via rápida no Estado norte-americano de New Jersey fez, pelo menos, dois mortos, avança a NBC, e um número ainda indeterminado de feridos, segundo a polícia local.

De acordo com a estação de televisão norte-americana, um estudante e um dos monitores que estavam no autocarro morreram.

Em declarações a um 'media' local, um elemento da polícia de Hackettstown, identificado como sargento Darren Tynan, confirmou que várias pessoas foram transportadas para o hospital, mas sem especificar o nível de gravidade dos ferimentos.

Segundo a agência norte-americana Associated Press (AP), imagens transmitidas a partir do local do acidente mostram um autocarro escolar, conhecidos pela sua cor amarela, tombado sobre a berma da estrada, bem como várias crianças em idade escolar e vários elementos de equipas de emergência médica junto ao veículo.

"Houve uma resposta das equipas de emergência incrível", disse um autarca local, descrevendo o cenário do acidente como "horrível".