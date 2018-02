Pub

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas num choque em cadeia com 53 veículos numa autoestrada em Kunming, sudoeste da China, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

As vítimas mortais viajavam em dois automóveis que caíram de um viaduto quando tentavam deixar a zona do acidente, detalhou a polícia local.

O acidente ocorreu às 6:10 de segunda-feira (22:10 em Lisboa), na autoestrada estrada que liga Kunming, a capital da província de Yunnan, à localidade de Chuxiong.

As investigações preliminares indicaram que as placas de gelo que se formaram na autoestrada foram uma das principais causas do choque.

A estrada foi cortada temporariamente e 80 pessoas ficaram retidas.