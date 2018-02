Pub

Via de 161 quilómetros que unirá as cidades de Hangzhou e Ningbo, na costa leste do país, deve abrir em 2022

A China planeia abrir em 2022 a sua primeira autoestrada equipada com painéis solares, para carregar automaticamente veículos elétricos, numa via de 161 quilómetros que unirá as cidades de Hangzhou e Ningbo, na costa leste do país.

Com seis faixas, o solo da estrada estará apetrechado de painéis solares, que carregarão automaticamente os veículos, visando descongestionar o trânsito de uma outra estrada paralela, segundo o jornal oficial Global Times.

O pagamento das portagens será também executado automaticamente, através de um 'chip' instalado em cada um dos veículos.

A China, o maior mercado automóvel do mundo, quer proibir no futuro a produção e venda de veículos movidos a combustíveis fósseis.

Algumas das mais importantes autoestradas do país, como aquela que liga Pequim e Xangai, já contam com milhares de pontos de carregamento.

Com um quilómetro de extensão, a primeira via rodoviária do género na China foi inaugurada, em dezembro passado, na cidade de Jinan, norte do país, mas sofreu atos de vandalismo poucos dias após a abertura, com o roubo de partes dos painéis solares.