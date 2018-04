Pub

A disputa comercial entre China e Washington continua. Pequim pretende agora aumentar 25% nos impostos sobre as importações de vários produtos norte-americanos, como soja e aviões

Pequim publicou, esta quarta-feira, uma lista de produtos norte-americanos, que em 2017 valeram 50.000 milhões de dólares nas importações, e que poderão sofrer um aumento das taxas alfandegárias, parte de uma disputa comercial com Washington.

A data para aumentar 25% nos impostos sobre as importações de soja ou aviões norte-americanos será anunciada mais tarde, dependendo se Washington avançar com taxas alfandegárias que penalizam as exportações chinesas no mesmo valor, segundo as autoridades chinesas.

Na terça-feira, a representação dos EUA para o comércio internacional divulgou uma lista de importações chinesas às quais propõe aplicar taxas alfandegárias, como retaliação pela "transferência forçada de tecnologia e propriedade intelectual norte-americana".

As taxas propostas por Washington, e que só poderão entrar em vigor depois do período de apreciação pública, que termina em 11 de maio, afetam 1.300 produtos chineses de vários setores, incluindo aeronáutica, tecnologias de informação e comunicação e ainda robótica e máquinas.

Um aumento dos impostos sobre aqueles setores é especialmente sensível para a liderança chinesa, que quer transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades nos setores de alto valor agregado.

Observadores consideram que as crescentes disputas comerciais entre a China e os EUA podem levar outros países a aumentar as barreiras às importações, abalando o comércio mundial.