China celebra Ano do Porco com um filme da porquinha preferida das crianças

É cor-de-rosa, tem cinco anos e é conhecida por passar o dia inteiro a saltar entre poças de lama. A pequena e sempre bem-disposta porquinha Peppa é bem conhecida de grande parte do público infantil. Quinze anos depois de ter nascido como uma série animada para crianças em idade pré-escolar e no mesmo ano em que a China celebra o Novo Ano e a entrada no Ano do Porco, Peppa chega aos grandes ecrãs, num filme em mandarim, a 5 de fevereiro.

A longa-metragem conta a história do encontro entre Peppa e duas crianças chinesas que se juntam para celebrar o feriado com as suas famílias. A obra é uma coprodução da empresa canadense Entertainment One, detentora dos direitos de autor do desenho animado, e da chinesa Alibaba Pictures.

Apesar de já ter sido revelado um teaser com algumas pistas para o que será o filme, é um trailer paralelo ao enredo que aparecerá no grande ecrã, um vídeo com cinco minutos, que está a chamar mais a atenção do público. A curta-metragem What is Peppa mostra a determinação e a jornada de um idoso chinês, residente numa pequena aldeia rural, para conseguir uma Peppa como prenda para o seu neto, embora desconheça do que se trata.

A pequena porquinha cor-de-rosa mais famosa entre o público mais jovem tornou-se um ícone no Reino Unido, onde se estreou em 2004. Produzida pela produtora Astley Baker Davies e pela Entertainment One, começou rapidamente a ser distribuída por vários países e dobrada em inúmeros idiomas.

O desenho-animado chegou a Portugal já em 2010, com transmissão na RTP2. Atualmente, e desde 2012, a série pode ser vista no Canal Panda.