Chefe do Pentágono faz visita surpresa ao Afeganistão

A tendência política contemporânea, à esquerda da esquerda e à extrema-direita, é acusar as elites, económicas e políticas, de terem construído um mundo injusto, desigual e que caminha a passo rápido para uma tragédia, apenas evitável com nacionalismo e protecionismo (à extrema-direita); ou com a redução do livre comércio e a penalização das grandes empresas, dos seus modelos de negócio e dos seus lucros (do centro esquerda em diante). Fareed Zakaria, o apresentador de GPS, na CNN, um indiano que estudou em Yale e Harvard, discorda, escreveu no Washington Post sobre o assunto e convidou Anand Giridharadas, uma das coqueluches do discurso antielitista, para conversarem.