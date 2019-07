'Chef' francês que perdeu terceira estrela Michelin está em depressão

Um chefe de cozinha francês cujo restaurante perdeu umas das três estrelas Michelin em janeiro anunciou hoje que se retirou do guia, acusando-o de "profunda incompetência".

Numa carta, Marc Veyrat escreveu que tem estado em depressão devido à retirada da terceira estrela Michelin do seu restaurante 'La Maison des Bois' (Manigod, oeste de França), considerando que existe uma "profunda incompetência" num dos mais famosos guias gastronómicos do mundo.

O 'chef' Marc Veyrat chega mesmo a duvidar da presença dos inspetores do guia Michelin no seu restaurante, tendo em conta algumas das questões apontadas para a retirada da estrela, exigindo que mostrem a fatura para provarem que estiveram no seu estabelecimento.

"Não é porque o chefe Veyrat não viu os nossos inspetores que eles não jantavam à sua mesa, os inspetores do guia Michelin visitam as mesas em todo o mundo anonimamente, como qualquer outro cliente ", disse Gwendal Poullennec, diretora internacional do guia.

A responsável acrescentou que o restaurante não será retirado do guia e que o local continuará a ser visitado pelos inspetores para avaliarem o estabelecimento.