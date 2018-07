Uma parte de um centro comercial de luxo recentemente inaugurado na Cidade do México desmoronou-se na quinta-feira. O colpso do edifício atirou detritos e nuvens de poeira cinzenta para o bairro em volta, mostram imagens de televisão.

O acidente não fez vítimas mortais, segundo a agência de proteção civil do México, citada pela Reuters.

O centro comercial Artz Pedregal, no sul da capital, abriu em março, segundo a imprensa local.

O chefe de proteção civil da Cidade do México, Fausto Lugo, disse que a causa do colapso foi estrutural, mas que os especialistas precisam de investigar se o problema se deveu ao projeto, construção ou materiais.

Depois do terramoto de 1985, que derrubou centenas de edifícios na Cidade do México, a capital do país tem regras de construção com padrões rígidos de segurança.

Mesmo assim, um terramoto de magnitude 7,1 em setembro passado causou a queda de dezenas de edifícios e matou cerca de 370 pessoas na capital e nos estados vizinhos.