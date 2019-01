Cenário de eleições afastado. May oferece diálogo para salvar Brexit

Um dia de vitória, a seguir a um dia de uma derrota histórica, foi assim esta quarta-feira para Theresa May. A primeira-ministra sobreviveu à moção de censura apresentada pelo líder do Labour, Jeremy Corbyn, por 325 votos contra 306. Graças ao apoio dos deputados conservadores rebeldes e dos do Partido Unionista Democrático que, na véspera, tinham estado ao lado dos trabalhistas para chumbar o acordo do Brexit na Câmara dos Comuns por 432 votos contra e 202 a favor.

"Estou satisfeita que esta Câmara tenha confirmado a sua confiança no governo. Vamos continuar a trabalhar para cumprir o que prometemos ao povo deste país", começou por reagir Theresa May, a seguir à divulgação do resultado da votação."Proponho uma série de encontros com os representantes dos partidos e gostaria de começar estes encontros esta noite. Temos que encontrar soluções que tenham o apoio deste Parlamento e voltaremos a este Parlamento na segunda-feira", sublinhou a chefe do governo britânico e líder do Partido Conservador.

Jeremy Corbyn, que queria provocar eleições antecipadas no Reino Unido com esta moção, reagiu ao resultado da votação nos Comuns, entre apupos, obrigando à intervenção do speaker do Parlamento John Bercow. Sem dar mostras de desistir da estratégia de usar a saída do Reino Unido da UE para enfraquecer o Executivo de May afirmou: "O governo tem que afastar de vez o cenário de um Brexit sem acordo e desafio a primeira-ministra a afastar aqui e agora essa hipótese". Corbyn esclareceu desde logo que não falará com a primeira-ministra se ela não garantir que não haverá Brexit sem acordo.

Ian Blackford, do Partido Nacionalista Escocês, aceitou a oferta de diálogo de May, mas apresentou uma condição: só haverá diálogo se May disser se está preparada para admitir como opções a extensão do Artigo 50º ou um segundo referendo. Os liberais-democratas, pela voz do deputado Ed Davey, aceitaram a oferta de diálogo, mas também com a exigência de que May deixe claro que não haverá um Brexit sem acordo a 29 de março.

O vice-presidente do DUP, Nigel Dodds, congratulou-se com a rejeição da moção de censura um dia depois de ter contribuído para o chumbo do acordo do Brexit por causa do backstop (mecanismo de salvaguarda para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda quando o Reino Unido sair da União Europeia). "O povo da Irlanda do Norte ainda irá agradecer a este Parlamento e a este governo", declarou, entre risadas de alguns dos presentes nos Comuns.

O que acontece após a rejeição da moção de censura de Corbyn?

Líder do Labour Jeremy Corbyn

Num tom conciliador e dialogante, que muitos lamentam não ter surgido antes neste processo, Theresa May ofereceu diálogo, já a partir desta quarta-feira à noite, aos restantes partidos. Jeremy Corbyn e os dirigentes dos restantes partidos apresentaram as suas exigências para tal: se May descartar que não haverá um Brexit sem acordo, o que segundo o seu porta-voz não tenciona fazer, se admitir como hipóteses a realização de um segundo referendo e uma extensão do Artigo 50º do Tratado de Lisboa, sendo que sempre tem rejeitado a primeira e evitado comprometer-se com a segunda.

Afastado, para já, um cenário de eleições antecipadas no Reino Unido, hipótese que Corbyn preferia ver tornar-se realidade apesar de alguns deputados do Labour quererem um segundo referendo, May vai procurar, através desse diálogo, salvar o Brexit através de um qualquer acordo.

Quais as probabilidades de haver ainda um acordo?

A primeira-ministra tem para resolver, numa corrida contra o tempo, a questão de uma eventual alteração ao backstop, que motivou o chumbo de terça-feira ao acordo do Brexit que o seu governo tinha acordado com a UE27 no final de dezembro.

A líder conservadora, que além desta moção de censura ao seu governo, sobreviveu em dezembro a uma moção de desconfiança apresentada pelos rebeldes do seu próprio partido contra si, poderá oferecer agora deixar cair algumas das que foram as suas linhas vermelhas. No sentido de conseguir, eventualmente, o apoio do Labour, May poderia aceitar discutir agora pontos como o de uma união aduaneira permanente, o fim da jurisdição do Tribunal de Justiça da UE ou, até mesmo, o fim do princípio da liberdade de circulação.

Na segunda-feira, fruto de uma emenda aprovada na semana passada em Westminster, May tem que comparecer na Câmara dos Comuns com um Plano B para o Brexit. Portanto, serão dias agitados, de diálogo interno, no Reino Unido, em paralelo com algumas conversas com a UE. Mas, para já, a bola parece estar totalmente do lado do campo dos britânicos. Sair a 29 de março, com acordo, é por agora o objetivo que May mantém, a nível oficial, pelo menos.

O que diz a UE sobre toda esta confusão no Reino Unido?

Michel Barnier, discursando esta quarta-feira no Parlamento Europe, estará esta quinta-feira em Lisboa

O negociador chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, abriu a porta a negociações, numa intervenção que fez esta quarta-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo. "Se o Reino Unido escolher fazer evoluir as suas próprias linhas vermelhas e que faça a escolha vantajosa de ambicionar ir além de um simples acordo comercial, a União Europeia estará imediatamente pronta para acompanhar esta evolução e a responder favoravelmente", disse o francês, sem deixar porém de avisar que a saída desordenada é agora uma probabilidade mais alta do que nunca.

Barnier estará esta quinta-feira em Lisboa para encontros com o governo de António Costa e participar no Conselho de Estado presidido por Marcelo Rebelo de Sousa. O Brexit será igualmente o tema do Conselho de Ministros e o plano de contingência português para um cenário de Brexit sem acordo será debatido na Assembleia da República a pedido do PSD e do CDS-PP.

Uma extensão do Artigo 50º do Tratado de Lisboa tem sido falada como hipótese e esta quarta-feira à noite o correspondente da Sky News em Bruxelas avançou que os diplomatas europeus estão a discutir um cenário de extensão que poderia ir até um ano, ou seja, 2020.

Quais as probabilidades de um Brexit sem acordo ou de cancelamento do Brexit?

O primeiro cenário é cada vez mais provável e, por isso, os vários países, a Comissão Europeia e o Reino Unido têm posto em marcha os seus próprios planos de contingência para essa eventualidade. Mas esse é também um desfecho que ninguém quer no Parlamento do Reino Unido. À exceção, claro, de alguns brexiteers mais radicais que não veem problema num No Deal Brexit.

Aí entra, precisamente, a conversa sobre a extensão do Artigo 50º, que teria que ser pedida pelo governo do Reino Unido e aprovada por unanimidade pela UE27.

O cancelamento do Brexit pode acontecer a qualquer momento. Basta o governo de May retirar a ativação do Artigo 50º. Pode fazê-lo de forma unilateral. Sem precisar de aval da UE. Isso mesmo confirmou em dezembro a decisão do Tribunal de Justiça da UE.

May pode voltar a ser alvo de nova moção de censura?

Manifestantes anti-Brexit à porta do Parlamento de Westminster

Sim. Não há limite. Corbyn pode voltar a apresentar uma moção contra May. Mas o líder do Labour não acabou esta quarta-feira numa posição reforçada face à da primeira-ministra. Corbyn é contra um segundo referendo sobre o Brexit. Alguns trabalhistas são a favor. E podem pressioná-lo a apresentar isso como sendo um Plano B do Partido Trabalhista.

Após anunciar que vai encetar conversações com os partidos já esta noite, a chefe do governo britânico tem previsto fazer uma breve declaração às 22.00.