Cenário de eleições afastado. May oferece diálogo para salvar Brexit

Um dia de vitória, a seguir a um dia de uma derrota histórica, foi assim esta quarta-feira para Theresa May. A primeira-ministra sobreviveu à moção de censura apresentada pelo líder do Labour, Jeremy Corbyn, por 325 votos contra 306. Graças ao apoio dos deputados conservadores rebeldes e dos do Partido Unionista Democrático que, na véspera, tinham estado ao lado dos trabalhistas para chumbar o acordo do Brexit na Câmara dos Comuns por 432 votos contra e 202 a favor.

"Estou satisfeita que esta Câmara tenha confirmado a sua confiança no governo. Vamos continuar a trabalhar para cumprir o que prometemos ao povo deste país", começou por reagir Theresa May, a seguir à divulgação do resultado da votação. "Proponho uma série de encontros com os representantes dos partidos e gostaria de começar estes encontros esta noite. Temos que encontrar soluções que tenham o apoio deste Parlamento e voltaremos a este Parlamento na segunda-feira", sublinhou a chefe do governo britânico e líder do Partido Conservador.

Jeremy Corbyn, que queria provocar eleições antecipadas no Reino Unido com esta moção, reagiu ao resultado da votação nos Comuns, entre apupos, obrigando à intervenção do speaker do Parlamento John Bercow. Sem dar mostras de desistir da estratégia de usar a saída do Reino Unido da UE para enfraquecer o Executivo de May afirmou: "O governo tem que afastar de vez o cenário de um Brexit sem acordo e desafio a primeira-ministra a afastar aqui e agora essa hipótese". Corbyn esclareceu desde logo que não falará com a primeira-ministra se ela não garantir que não haverá Brexit sem acordo.

Ian Blackford, do Partido Nacionalista Escocês, aceitou a oferta de diálogo de May, mas apresentou uma condição: só haverá diálogo se May disser se está preparada para admitir como opções a extensão do Artigo 50 deve ou um segundo referendo. Os liberais-democratas, pela voz do deputado Ed Davey, aceitaram a oferta de diálogo, mas também com a exigência de que May deixe claro que não haverá um Brexit sem acordo a 29 de março.

O vice-presidente do DUP, Nigel Dodds, congratulou-se com a rejeição da moção de censura um dia depois de ter contribuído para o chumbo do acordo do Brexit por causa do backstop (mecanismo de salvaguarda para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda quando o Reino Unido sair da União Europeia). "O povo da Irlanda do Norte ainda irá agradecer a este Parlamento e a este governo", declarou, entre risadas de alguns dos presentes nos Comuns.