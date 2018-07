Dos 0 aos 100 anos em 60 segundos. Veja como envelhecemos

"A sua pele vai durar uma vida. Tome bem conta dela", lê-se no final de um vídeo que, em 60 segundos, mostra como se envelhece desde o nascimento até aos 100 anos. A iniciativa é da Vitus Apotek, uma rede de farmácias da Noruega.

Ao longo dos 60 segundos, são mostradas imagens de várias mulheres, dentro das referidas idades e sem roupa, sabendo-se apenas o nome e a idade de cada uma.

Explica o site Kampanje que cem mulheres foram fotografadas e filmadas durante uma semana, sem maquilhagem ou edição de imagem.

"Todas as pessoas são bonitas. É natural para nós trazer a beleza da pele de todas as idades, de uma forma boa. E foi um projeto maravilhoso, tivemos uma equipa fantástica e temos muito orgulho no resultado. É raro trabalhar com algo tão real", afirmou Helen Felde, responsável de marketing e responsável pela campanha.