Celebridades, deputados e cientistas para dar novo Voto ao Povo no brexit

O brexit tem dia e hora marcada: 29 de março de 2019 às 23.00. Londres e Bruxelas esperam ter um acordo pronto até outubro sobre as condições da saída do Reino Unido da União Europeia, a tempo de ser votado pelos parlamentos britânico e europeu. Mas muitos no Reino Unido exigem voltar a ter uma palavra a dizer. E ontem lançaram uma nova campanha chamada People"s Vote (o Voto ao Povo), em que celebridades e empresários se juntam a vários deputados para pedir um novo referendo, desta vez ao acordo do brexit. Uma iniciativa que tanto o Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May como os trabalhistas de Jeremy Corbyn têm rejeitado.

Um dos rostos mais conhecidos desta campanha - que reúne nove organizações, entre elas a Open Britain ou a Scientists for EU - é o ator Patrick Stewart. O capitão Jean-Luc Picard da série Star Trek: A Geração Seguinte esteve no programa de Andrew Marr na BBC ontem de manhã a explicar que quando os britânicos votaram a favor do brexit, no referendo de 23 de junho de 2016, "os termos e condições" apresentados para a saída eram "bastante diferentes" dos que estão agora em cima da mesa. Naquela consulta, o brexit venceu com 51,9% dos votos.

Recordando que o dia em que o Reino Unido aderiu à UE - a 1 de janeiro de 1973 - foi "um dos mais excitantes da minha vida como adulto", Stewart garantiu que se o povo britânico rejeitar o acordo com Bruxelas, então o Reino Unido "simplesmente ficará" na UE. Num artigo de opinião publicado no The Independent, o ator defendeu a necessidade de um segundo referendo porque "desde o referendo de 2016 tem havido um esforço concertado, incluindo por parte do governo, para calar o debate sobre o brexit e para nos convencer de que devemos simplesmente confiar nos ministros neste assunto. Eles dizem que o brexit é irreversível, e que não nos devemos preocupar com os custos e a complexidade de seguirmos este caminho, ou com as promessas quebradas".

Também no Andrew Marr Show, Boris Johnson respondeu à afirmação de Stewart de que o capitão Jean-Luc Picard seria a favor da permanência na UE usando uma das frases mais famosas de Star Trek. O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que o brexit vai permitir ao Reino Unido "ir ousadamente" a zonas que tem negligenciado em busca de acordos comerciais. Uma referência à frase dita pela personagem de Stewart no início de cada episódio da série - "ir ousadamente onde ninguém foi antes".

O lançamento do People"s Vote reuniu ontem cerca de 1200 pessoas no bairro londrino de Cam-den, entre elas os deputados Caroline Lucas, colíder dos Verdes, Chuka Umunna, do Partido Trabalhista, e Layla Moran, dos liberais-democratas. "Faremos tudo o que pudermos no Parlamento para garantir um voto popular. Este assunto é demasiado importante para ficar nas mãos dos políticos", garantiu Lucas. Por isso mesmo o People"s Vote conta com personalidades de áreas muito diferentes, atores como Stewart, mas também empresários como Richard Reed, fundador da Innocent Drinks, economistas como Mariana Mazzucato ou cientistas como o neurologista Malcolm Macleod.

Em finais de janeiro, uma sondagem do instituto ICM para o jornal The Guardian revelava que 47% dos inquiridos eram favoráveis à realização de um segundo referendo sobre o brexit, contra 34% que se opunham à ideia.

As negociações para o brexit começaram a 29 de março de 2017, após o Reino Unido acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, e têm uma duração de dois anos.