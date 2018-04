Pub

Sala, que costuma receber agentes de fora de Curitiba, fica por cima do andar onde cumprem pena dois delatores de Lula

Além da Lava-Jato, a mais mediática operação da polícia brasileira dos últimos anos foi a Operação Carne Fraca, que investigou casos de corrupção entre empresas produtoras de carne e fiscais do ministério da saúde com prejuízos graves para as exportações do país. Essa operação também partiu de Curitiba mas envolveu agentes de outros estados que precisaram de pernoitar na capital do Paraná. Foram esses agentes os ultimos hóspedes da sala onde Lula vai agora cumprir a pena que lhe foi decretada.

"Uma sala rústica mas digna", resumiu um desses agentes à imprensa. Na ocasião, a sala, com 15 m2 de área, tinha dois beliches; agora terá apenas uma cama de solteiro. Fica no quarto andar do edifício sede da polícia federal curitibana, no bairro de Santa Cândida, inaugurado pelo próprio Lula em 2007. Tem duas janelas, ambas com vista para o interior da sede.



Por ser no quarto andar e o elevador chegar apenas ao terceiro, Lula ficará isolado dos restantes detidos no edifício, entre os quais dois seus ex-amigos íntimos tornados inimigos de estimação nos últimos meses. Léo Pinheiro, o presidente da OAS, a construtora que terá oferecido o tríplex a Lula, e Antonio Palocci, braço direito para a área económica do antigo presidente durante os seus mandatos. Pinheiro confirmou a Sergio Moro que o tríplex seria para Lula e Palocci detalhou casos de corrupção no governo do Partido dos Trabalhadores com o conhecimento pleno do então presidente. Lula terá por isso direito a duas horas de banho de sol diárias em horários alternativos aos de Pinheiro e Palocci.



O presidente de 2003 a 2010 terá ainda casa de banho privativa, um luxo invulgar nas prisões brasileiras, um armário embutido e uma mesa onde se poderá reunir, em horários a definir, com visitas e advogados. Mas não há nem televisão, nem minibar para entreter o líder espiritual do PT.