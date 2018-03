Centenas de pessoas participam no protesto, exigindo liberdade para os políticos catalães em Valência, no leste de Espanha. 26 de março de 2018

As iniciativas de contestação são organizadas pelos Comités de Defesa da República em torno da causa independentista e repartidos pelo território catalão

Vários grupos de manifestantes bloquearam na manhã desta terça-feira algumas estradas na Catalunha como forma de protesto contra a detenção, de domingo, na Alemanha, do ex-presidente do governo regional catalão e de outros líderes independentistas em Espanha.

Segundo os serviços regionais de tráfego rodoviário, os bloqueios estão a afetar a autoestrada A7, próximo da fronteira com a França, bem como uma estrada nacional que liga a Catalunha à costa sudeste espanhol.

Os cortes de estrada estão também a afetar várias das principais vias de acesso a Barcelona, pelo norte e pelo sul, mas estes foram entretanto terminados.

As iniciativas de contestação estão a ser organizadas pelos Comités de Defesa da República, grupos de cidadãos que se organizaram em torno da causa independentista e repartidos pelo território catalão, na sequência do lançamento de um ciclo de protestos "permanentes"

"Com as últimas detenções [de líderes independentistas] e a prisão do presidente Carles Puigdemont, ultrapassamos claramente o ponto de não retorno", declarou, em comunicado, a direção dos Comités de Defesa da República.

Entre sexta-feira e domingo, toda a Catalunha foi palco de ações de protesto, que provocaram confrontos entre a polícia e independentistas, causando mais de uma centena de feridos.