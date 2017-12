Pub

Sondagem indica que os partidos e movimentos que apoiam a independência de Espanha teriam cerca de 66/67 lugares no parlamento, que tem um total de 135

Uma sondagem publicada esta segunda-feira indica que os partidos independentistas catalães perderiam a maioria absoluta dos lugares no parlamento regional, com o constitucionalista Cidadãos a alcançar a independentista Esquerda Republicana da Catalunha.

Segundo o Centro de Investigações Sociológicas (CIS), um organismo público que realiza este tipo de sondagens, os partidos e movimentos que apoiam a criação de um país independente da Espanha teriam 66-67 lugares no parlamento regional que tem um total de 135.

Se as eleições de 21 de dezembro próximo fossem hoje haveria um empate técnico entre a Esquerda Republicana da Catalunha (independentista de esquerda) com 32 lugares e os Cidadãos (constitucionalista do centro) com 31-32 lugares.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A seguir viria a lista de Juntos pela Catalunha (independentistas conservadores) de Carles Puigdemont, com 25-26 deputados, a "Catalunya en Comú-Podem" (extrema-esquerda não independentista), com nove lugares, o Partido Socialista da Catalunha (constitucionalista associado ao PSOE) com 21 deputados, a Candidatura de Unidade Popular (independentistas de extrema-esquerda antissistema) também com nove deputados e o Partido Popular (constitucionalista de direita) ficaria em último lugar com sete assentos.

As eleições regionais de 21 de dezembro foram convocadas pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, em 27 de outubro passado, no mesmo dia em que decidiu dissolver o parlamento da Catalunha e destituir o executivo regional presidido por Carles Puigdemont.

Os partidos separatistas ganharam as últimas eleições regionais, em 2015, com 72 deputados num total de 135 no parlamento regional, o que lhes permitiu formar um Governo que organizou um referendo de autodeterminação em 1 de outubro último, que foi considerado ilegal pelo Estado espanhol.