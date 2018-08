Rajoy quer executivo regional viável e que "cumpra a lei"

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, advertiu esta segunda-feira em Vigo que a Catalunha tem de ter um governo "viável e não inviável", "que cumpra a lei" e que seja "capaz de dialogar a sério".

O chefe do executivo espanhol fez estes avisos ao mesmo tempo que manifestou a esperança que "em breve haja um Governo [catalão]" que cumpra aquelas condições de viabilidade e respeite a lei.

"A Catalunha tem de recuperar a normalidade institucional, económica e social", insistiu Rajoy, assegurando que Madrid fará tudo para que isso seja possível.

Rajoy não fez qualquer referência à provável decisão de manter ativo o artigo 155.º da Constituição espanhola, que dá a base legal para que Madrid continue a intervir diretamente na governação da Catalunha

O novo presidente da Generalitat (governo regional catalão), Quim Torra, que tomou posse na semana passada, pretende incorporar no seu executivo dois ex-conselheiros (ministros regionais) em prisão preventiva, Jordi Turull e Josep Rull, e outros dois exilados na Bélgica, Antoni Comín e Lluís Puig, o que é considerado "uma grave provocação" por parte de Madrid.

O Governo central publicou esta segunda-feira o decreto-lei de criação, denominação e determinação de competências dos departamentos da Generalitat, mas foi omisso na nomeação dos novos conselheiros, apesar da insistência de Quim Torra.

O executivo central anunciou na semana passada que poderia manter a aplicação do artigo 155.º na Catalunha, depois de Mariano Rajoy ter assegurado o apoio do PSOE (socialistas) e do Cidadãos (direita liberal)