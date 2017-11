Pub

Chefe de Governo espanhol garantiu que as eleições de 21 de dezembro serão "limpas e legais"

O primeiro-ministro espanhol e líder do Partido Popular, Mariano Rajoy, apelou hoje em Barcelona a que a "maioria silenciosa e silenciada converta a sua voz em voto" nas eleições regionais da Catalunha de 21 de dezembro.

Rajoy está na Catalunha para a apresentação da candidatura a presidente do Governo Regional de Xavier García Albiol, do Partido Popular da Catalunha, tendo defendido que os independentistas não conseguirão "silenciar" o Partido Popular da Catalunha.

Sobre as eleições que decorrem em 21 de dezembro, garantiu que serão "limpas e legais" e com garantias de "objetividade e transparência, escrutínio e controlo".

"Votar é a expressão mais visível da democracia, mas o voto tem de ir acompanhado de garantias", afirmou.

O Governo espanhol convocou eleições na Catalunha para 21 de dezembro, depois de ter decidido aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha. O executivo regional foi destituído e o parlamento regional dissolvido.

As decisões do executivo de Mariano Rajoy, apoiadas pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, aconteceram depois de a declaração de independência da Catalunha ter sido aprovada em 27 de outubro por 70 dos 135 deputados do parlamento catalão. A votação decorreu sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional.