Puigdemont está refugiado na Bélgica, depois de ter tentado, recentemente, promover a independência unilateral da Catalunha de Espanha

O ex-presidente do Governo catalão, Carles Puigdemont, disse este domingo esperar que o rei Felipe VI, na sua tradicional mensagem de Natal, que será transmitida esta noite, "retifique" a sua posição sobre a crise na Catalunha.

"Esta noite, o rei tem a oportunidade para começar a retificar. Espero que desta vez não a perca", declarou Puigdemont, numa mensagem publicada na sua conta oficial do Twitter.

Puigdemont reforçou assim a mensagem publicada no sábado pela "Juns per Cataluña (Juntos pela Catalunha/ do qual é líder), ao pedir ao rei Felipe VI "que retorne à figura de árbitro que sempre teve o chefe de Estado" em Espanha.

Esta será a primeira intervenção desde 3 de outubro, quando o Rei Felipe VI fez um apelo para se manter a ordem constitucional, a vigência do estado de direito e o autogoverno da Catalunha.

Atualmente, Puigdemont está refugiado na Bélgica, depois de ter tentado, recentemente, promover a independência unilateral da Catalunha de Espanha.