Só na segunda-feira 24 empresas decidiram sair da Catalunha

O número de empresas que retiraram a sede da Catalunha desde o referendo de 01 de outubro subiu na segunda-feira para as 2.931, mas o ritmo diário tem vindo a cair, segundo dados do 'Colegio de Registradores' espanhol.

Os números de segunda-feira, o último dia para o qual há informação disponível, apontam que só nesse dia 24 empresas decidiram sair da Catalunha.

Este foi o quarto valor diário mais baixo desde que as empresas começaram este movimento de deslocalização de sedes a 09 de novembro, na véspera do dia em que o parlamento catalão votou a declaração de independência.

Na segunda metade de novembro e nos primeiros dias de dezembro, o número de saídas situou-se claramente abaixo da média de 50 retiradas diárias.

Nos dias 23 e 28 de novembro registou-se o valor mais baixo de saídas diárias, de 21, seguindo-se 29 de novembro, quando 23 empresas anunciaram a saída da sua sede da Catalunha.

Estes números são muito inferiores aos registados em outubro, quando as saídas superavam as 100 por dia, tendo mesmo havido dois dias em que foi ultrapassada a barreira das 200 saídas: no dia 09 (com 212 empresas) e o dia 19 (com 268 empresas).