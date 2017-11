Pub

O líder separatista refugiado na Bélgica disse em entrevista na rádio pública alemã que exige "falar diretamente" com Rajoy sobre a Catalunha

O porta-voz do Governo espanhol aconselhou hoje o ex-presidente do executivo da Catalunha, Carles Puigdemont, a debater com o candidato do Partido Popular (PP) nessa região em vez de insistir num "diálogo bilateral" com Madrid.

Ínigo Méndez de Vigo instou Puigdemont a debater com o candidato do PP, Xavier García Albiol, "e com aqueles que vai enfrentar diretamente" nas eleições regionais de 21 de dezembro.

O líder separatista refugiado na Bélgica declarou hoje numa entrevista difundida na rádio pública alemã Deutschlandfunk que exigia "falar diretamente" com Rajoy, "porque o problema que existe na Catalunha não existe em qualquer outra comunidade autónoma espanhola".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O porta-voz do Governo de Madrid criticou Puigdemont por evitar o debate, uma atitude que, em sua opinião, começou a fazer desde que "se refugiou na Bélgica, evitando a justiça espanhola".

Carles Puigdemont é o cabeça de lista da formação "Juntos pela Catalunha" (Junts pel Catalunya) às eleições regionais que inclui nomes do seu Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT) e independentes.

A consulta popular foi convocada pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, em 27 de outubro passado, no mesmo dia em que decidiu dissolver o parlamento da Catalunha e destituir o executivo regional presidido por Carles Puigdemont.

Os partidos separatistas ganharam as eleições regionais em 2015, o que lhes permitiu formar um governo que organizou um referendo de autodeterminação em 01 de outubro último que foi considerado ilegal pelo Estado espanhol.