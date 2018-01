Pub

Os deputados do Junts per Catalunya e da ERC colocaram hoje laços amarelos na sua bancada no parlamento regional, em referência aos oito deputados ausentes

O parlamento catalão elegeu hoje Roger Torrent como presidente, com os 65 votos dos três grupos independentistas, enquanto o candidato do Cidadãos, partido mais votado nas eleições regionais de dezembro, recebeu 56 votos.

A eleição do novo presidente do 'parlament' decorreu à segunda volta e contou com votos favoráveis dos independentistas, que totalizam 70 lugares - -- 34 dos JxCat (Juntos Pela Catalunha, direita separatista), 32 da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) e quatro da CUP (Candidatura de Unidade Popular, extrema-esquerda antissistema).

A votação teve ainda nove votos em branco.

Torrent foi eleito por maioria simples na segunda votação, depois de não ter alcançado a maioria absoluta necessária para ser escolhido na primeira votação, uma vez que não contou com os votos dos cinco deputados independentistas eleitos que se encontram na Bélgica fugidos à justiça espanhola -- Carles Puigdemont (ex-chefe do Governo catalão), Clara Ponsatí e Lluís Puig (JxCat) e Antoni Comín e Meritxell Serret (ERC).

Além disso, três deputados independentistas estão em prisão preventiva -- Oriol Junqueras (ERC, anterior vice-presidente do executivo regional), Joaquim Forn e Jordi Sánchez (JxCat) -, mas puderam votar por procuração.

Roger Torrent, nascido em 1979 em Sarrià de Ter (Girona), cujo município lidera desde 2007 e que na última legislatura exerceu o cargo de porta-voz adjunto do Junts pel Sí no 'parlament', sucede assim na presidência da câmara catalã a Carme Forcadell, que na semana passada anunciou que não pretendia regressar ao cargo por estar envolvida em processos judiciais devido ao processo de secessão da Catalunha.

Durante a sessão constituinte da XII legislatura do parlamento catalão, Josep Costa (JxCat) e José María Espejo-Saavedra (Cidadãos) foram eleitos, respetivamente, como primeiro e segundo vice-presidentes da mesa.

Espejo-Saavedra e Costa foram escolhidos por maioria simples, segundo as regras da câmara regional.

Durante a votação, o deputado do JxCat teve 65 votos favoráveis, enquanto o candidato do Cidadãos (direita liberal) recebeu 57 votos.

O bloco de partidos que defende a unidade de Espanha totaliza 57 lugares - 36 do vencedor Cidadãos (direita liberal), 17 do PSC (Partido Socialista Catalão associado ao PSOE) e quatro do PP (Partido Popular, direita).

Já os oito deputados da Catalunya en Comú-Podem votaram em branco para a eleição de toda a mesa do 'parlament'. Segundo o jornal El Mundo, na eleição de Torrent, um deputado de um partido constitucionalista votou em branco.

O deputado do Cidadãos regressa ao cargo que ocupou durante a legislatura passada, durante a qual protagonizou em diversas ocasiões um braço de ferro com a maioria independentista dentro da mesa.

Por seu lado, Costa estreia-se quer como deputado quer na primeira vice-presidência da mesa, que anteriormente estava ocupada pelo eleito do Junts pel Sí Lluís Corominas, que se retirou da política.

Josep Costa, politólogo da Universidade Pompeu Fabra, integrou a Sindicatura Eleitoral do 01 de outubro, que foi dissolvida antes de ter lugar o referendo unilateral, na sequência das multas impostas pelo Tribunal Constitucional.

Costa, como suplente desta estrutura, não está implicado nos processos judiciais, ao contrário dos cinco titulares.

