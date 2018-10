Caso Khashoggi: Pompeo em Riade, Erdogan fala em pinturas no consulado

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, deslocou-se a Riade para se reunir durante 20 minutos com o rei Salman para discutir o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Por sua vez, o presidente turco voltou a falar sobre o assunto, tendo sugerido que partes do consulado foram pintadas nos últimos dias.

"A investigação está a deter-se em muitas coisas como por exemplo materiais tóxicos e outros materiais que foram removidos por terem sido pintados por cima", disse Recep Tayyip Erdogan no parlamento turco.



Enquanto isso a polícia turca preparava-se para revistar a residência do cônsul saudita em Istambul, um dia depois de terem investigado as instalações do consulado.

As autoridades turcas dizem ter uma gravação de áudio que dá indicações que Khashoggi foi morto no consulado, disseram fontes de segurança à Reuters, e que terão partilhado as provas com a Arábia Saudita e os Estados Unidos.

Jamal Khashoggi, um saudita crítico do príncipe herdeiro saudita, desapareceu após ter entrado no consulado em 2 de outubro. As autoridades turcas creem que foi assassinado e o seu corpo retirado do local. Os sauditas continuam a negar veementemente esta hipótese, apesar de ontem a CNN ter noticiado que Riade iria admitir a morte do jornalista.

Perante o aumento da pressão internacional, o presidente norte-americano enviou Pompeo para Riade. Donald Trump, após ter falado ao telefone com o rei Salman especulou que "matadores desonestos" podem ser responsáveis pelo desfecho do caso.

Após conversas com o rei, Pompeo reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros Adel al-Jubeir e vai jantar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. De seguida é possível que possa viajar para a Turquia.

Ontem, investigadores turcos entraram no consulado saudita em Istambul, o último lugar onde Khashoggi foi visto antes de desaparecer, e revistaram as instalações durante mais de nove horas.

Uma fonte do MNE turco adiantou que a polícia vai revistar o consulado de novo na terça-feira, assim como a residência do cônsul.

Boicote a conferência saudita

O caso provocou protestos internacionais contra a monarquia do Golfo e maior exportador de petróleo do mundo. Vários executivos anunciaram que desistem de participar numa conferência de investimentos, Future Investment Initiative, na próxima semana na Arábia Saudita.

Administradores de bancos como o HSBC, Standard Chartered e Credit Suisse, ou homens de negócios milionários como Richard Branson ou Larry Fink anunciaram que não vão participar no encontro.