Princesa Mako vai perder estatuto de realeza por casar-se com um homem sem 'sangue azul'

O casamento da princesa japonesa Mako, neta mais velha do imperador Akihito, e Kei Komuro, um ex-colega da universidade, foi marcado para 04 de novembro de 2018, anunciou hoje a agência da Casa Imperial.

A cerimónia, a ter lugar no Hotel Imperial de Tóquio, vai contar com a presença dos imperadores, Akihito e Michiko, poucos meses antes da abdicação do monarca, prevista para a primavera de 2019, confirmou um porta-voz.

O casal anunciou oficialmente o compromisso em 03 de setembro, meses depois de os 'media' o terem noticiado.

Antes das núpcias, os jovens, ambos de 26 anos, vão formalizar o compromisso através do tradicional ritual "Nosai no Gi", um ato semelhante ao de pedir formalmente a mão da noiva aos pais, marcado para 04 de março do próximo ano, informou a Casa Imperial.

A princesa Mako é a filha mais velha do príncipe Akishino, segundo filho do imperador e segundo na linha de sucessão ao trono do Crisântemo, a seguir ao príncipe herdeiro Naruhito.

Este casamento reabriu o debate sobre a necessidade de reforma da lei que rege a Casa Imperial do Japão desde 1947, a qual estabelece que as mulheres que nascem no seu seio perdem o estatuto de realeza ao casarem-se com um homem que não tenha 'sangue azul', o que tem vindo a reduzir significativamente o número dos seus membros.

O casamento de Mako irá deixar em 18 o número de membros da dinastia hereditária reinante mais antiga do mundo.

Dos 18, apenas quatro, excluindo Akihito, de 83 anos, são homens e, portanto, com acesso ao trono: o irmão do imperador, o príncipe Hitachi (81 anos), o príncipe herdeiro Naruhito (57 anos), o seu irmão Akishino (51 anos) e o príncipe Hisahito, de 11 anos e irmão mais novo da princesa Mako.