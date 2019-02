Casal russo detido por espectáculo de rua que pôs vida de bebé em risco

Um homem e uma mulher russos foram detidos, esta segunda-feira, na Malásia, por colocarem a vida do seu filho bebé em risco durante um espetáculo de rua na Malásia. O casal, na faixa dos 20 anos, está agora a ser interrogado pela exibição que envolveu atirar o bebé ao ar e balançá-lo pelas pernas, de acordo com a BBC. O momento ficou registado num vídeo que se tornou viral nas redes sociais, o que terá levado as autoridades a agir.

A polícia deteve os pais durante uma outra atuação de rua, esta segunda-feira. Segundo assegurou Mazlan Lazim, chefe da polícia local de Kuala Lumpur, o bebé não tem sinais de ferimentos.

Em entrevista ao site de notícias Free Malaysia Today (FMT), o casal defendeu-se alegando que o filho "adora este exercício".

Os dois estavam a viajar pelo Sudeste Asiático como artistas de rua. Encontravam-se na Malásia com um visto de turistas com validade de um mês.

A exibição ficou registada num pequeno vídeo, divulgado este sábado no Facebook por uma das pessoas que ali estava a assistir, que criticou o casal por "um ato irresponsável que pode literalmente causar ferimentos" e pedindo a intervenção das autoridades.

No vídeo, o pai da criança segura-a pelos pés, balançando-a entre as pernas e levantando-a no ar. À sua volta, vê-se um conjunto de turistas e locais que assistem à atuação do casal. O vídeo tem mais de 43 mil visualizações e foi partilhado 403 vezes.

De acordo com a BBC, o Facebook disse que resolveu não remover o vídeo pois "pode ​​ajudar no resgate da criança em questão". Continua disponível online, embora contenha um aviso de demonstração de "violência contra uma criança ou adolescente".