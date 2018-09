Casal despe-se no Museu do Prado em Madrid

Museu do Prado

Pelas 11:00 da passada quinta-feira, em Madrid, Adrián Pino e Jet Brühl despiram-se em pleno Museu do Prado. O casal conseguiu completar a "missão" ao fim de dois anos: segundo fontes do museu, Pino e Brühl andavam a tentar o feito há muito tempo, mas nunca tinham tido tempo de se "despirem completamente".

Conta o jornal espanhol El Mundo que os dois foram levados pela segurança da galeria do museu até à polícia, mas o objetivo estava cumprido e foi fotografado pelos visitantes do museu, surpreendidos pelo casal sem roupa.

Adrián Pino e Jet Brühl, nus, estiveram ainda durante alguns minutos frente aos quadros de Adão e Eva pintados pelo renascentista alemão Albrecht Dürer. A mulher partilhou a imagem no Instagram.

"Preocupa-nos porque incomoda outros e podem sentir-se ofendidos, mas pouco mais podemos fazer", disse também fonte do Museu do Prado, que proíbe os visitantes, por exemplo, de entrarem descalços ou com comida.

Os autores da performance, que pretendia destruir "toda uma série de ideias e construções sociais" que consideram ridículas, foram identificados pela polícia e só se despiram quando não estava nenhum menor na sala. Explicaram no Youtube que escolheram posar em frente das obras de Dürer porque são "uma instituição da ideia de género".

No vídeo, referem também que queriam apenas passar um bom momento e divertir-se, porque a sociedade é "aborrecida".

"Despimo-nos com a particularidade de eu me mostrar como uma mulher, com a zona genital escondida", afirmou Adrián Pino. Por seu lado, Jet Brühl explica que é "biologicamente uma mulher", mas que não o é "realmente".