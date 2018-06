Pub

No tribunal ouviu-se a chamada que Jordan Turpin fez ao 112 no dia em que fugiu da casa dos pais. "Somos maltratados. Os meus irmãos estão acorrentados", denunciou

"A casa está tão suja que às vezes não consigo respirar". A frase é de Jordan Turpin, de 17 anos, enquanto falava com a operadora do 112 (911 nos Estados Unidos). "Fugi de casa. Somos 16 pessoas em casa. Somos maltratados. Os meus irmãos estão acorrentados. Não sei onde estou, nunca saí à rua. Não saio muito", relatou a jovem no telefonema que foi divulgado esta semana no tribunal de Riverside, na Califórnia. "Não tomamos banho. Não sei se precisamos de ir ao médico​", disse ainda. ​​​​​​A chamada foi ouvida durante a audiência preliminar de Louise, de 49 anos, e David Trupin, de 56, o casal que é acusado de manter os 13 filhos - seis menores e sete adultos, entre os dois e os 29 anos - sequestrados naquela que ficou conhecida como a "casa dos horrores".

Uma das filhas do casal acusa o pai de tentativa de abuso sexual

Na sala de audiências, o Ministério Público apresentou, pela primeira vez, as provas contra os Turpin, como a chamada que a Jordan fez para os serviços de emergência e que levou à libertação dos irmãos no dia 14 de janeiro deste ano. A jovem socorreu-se de um telemóvel que um dos irmãos tinha posto no lixo para denunciar um cenário de horror que vivia em Perris, na Califórnia, na casa dos pais.

De acordo com a revista Time , a mesma jovem que conseguiu fugir através de uma janela e ligou para o 112 denunciou aos investigadores que o pai tentou abusar sexualmente dela quando tinha 12 anos. David Turpin tirou as cuecas à filha e colocou-a ao colo enquanto a tentava beijar, contou Manuel Campos, xerife do condado de Riverside, durante o seu testemunho no tribunal.

Num dos episódios de maus tratos, disse Campos, a mãe de Jordan tentou estrangulá-la depois de a jovem ter sido apanhada a ver um vídeo de Justin Bieber num telemóvel. "Queres morrer?", perguntou Louise Turpin enquanto pressionava as suas mãos no pescoço da filha. "Sim, tu queres morrer e ir para o inferno", terá dito, segundo Campos.

Algumas crianças sofriam de "desnutrição grave" e perda de massa muscular

As fotografias que Jordan tirou com o telemóvel aos irmãos também foram divulgadas na sala de audiências e revelam pormenores do horror que viveram durante o cativeiro imposto pelos pais. Uma das crianças, Joanna Turpin, de 14 anos, aparece nas imagens com os pés quase pretos de tanta sujidade. Ela e a irmã Julissa Turpin, de 11 anos, estão acorrentadas a um beliche de madeira.

Segundo o relato dos investigadores, as crianças eram privadas de se alimentar e não podiam ter brinquedos. Algumas sofriam de "desnutrição grave" e perda de massa muscular, referiu o investigador Patrick Morris. Uma menina de 11 anos tinha os braços tão magros que o diâmetro do pulso pareciam ser de um bebé. Outra rapariga, de 12 anos, não conseguia soletrar o alfabeto, relatou Patrick.

Após as entrevistas que realizaram, os investigadores do caso contaram que os 13 filhos dormiam cerca de 15 horas por dia, deitavam-se às três da manhã e acordavam às 23:00. Raramente viam a luz do dia. Eram alimentados à vez com sandes de manteiga de amendoim e burritos congelados, que comiam de pé na cozinha, quando a mãe os chamava.

O casal está em prisão preventiva e foi formalmente acusado de 50 crimes cada um. Entre os crimes de que são acusados estão os de tortura, maus tratos e negligência. David e Louise Turpin enfrentam uma pena que pode ir até 94 anos de prisão.

