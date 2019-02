Casa Branca envia genro de Trump para reunião com príncipe saudita

O conselheiro sénior e genro do presidente norte-americano Donald Trump, Jared Kushner, esteve reunido esta terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, naquele que foi o primeiro encontro entre representantes dos governos daquele país e dos Estados Unidos desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em outubro do ano passado.

Kushner e o príncipe saudita discutiram a cooperação entre os dois países, o conflito israelo-palestiniano e o investimento económico na região, pode ler-se em nota divulgada pela Casa Branca, citada pela Reuters.

Nota essa que não faz qualquer menção Khashoggi, colunista do Washington Post que foi atraído para o consulado saudita em Istambul, na Turquia, para ser alegadamente atacado, morto e desmembrado por um grupo de homens do círculo próximo de Bin Salman.

Na altura, a recusa de Trump em condenar o governo saudita pelo assassinato do jornalista irritou o Congresso e enfureceu alguns dos apoiantes.

Kushner, que é casado com a filha do presidente Ivanka Trump, tem sido investigado por cultivar uma relação estreita com o príncipe herdeiro da coroa saudita, mesmo antes do assassinato de Khashoggi.