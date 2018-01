Pub

Chefe de gabinete da Casa Branca não especificou as eventuais alterações no pensamento do presidente norte-americano.

O chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, disse que as posições do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a imigração estão a "evoluir", mas não especificou as eventuais alterações.

Kelly disse à cadeia de televisão Fox News que "Trump está a mudar de atitude" em relação à proteção dos jovens imigrantes e mesmo "em relação ao muro", referindo-se às propostas sobre a construção da barreira fronteiriça entre os Estados Unidos e o México.

O chefe de gabinete da Casa Branca não detalhou as supostas "mudanças" de Trump nem adiantou datas sobre a tomada de novas posições sobre o assunto.

Na quarta-feira, Kelly participou no encontro do Congresso em que foi debatida a questão da imigração dos jovens para os Estados Unidos (Congress Hispanic Caucus), promovido pelo Partido Democrata.

As negociações sobre o acordo migratório pretendem solucionar, de forma permanente, a situação de mais de 800 mil jovens que perderam proteção -- estando sujeitos à deportação -- por decisão do presidente Donald Trump.

As eventuais medidas estão neste momento relacionadas com a aplicação dos fundos federais que devem ser aprovados na sexta-feira, em Washington.

Os democratas querem vincular a aprovação do orçamento federal ao acordo de imigração.

Um grupo de seis senadores -- três republicanos e três democratas -- alcançaram um acordo de princípio que pretende ser apresentado como projeto-lei, mas a Casa Branca recusou a proposta, apesar de incluir algumas das exigências de Trump.

Uma das disposições da proposta legislativa bipartidária contempla a eliminação do sorteio de vistos norte-americanos (50 mil vistos anuais) no sentido de virem a ser concedidos diretamente às pessoas que já foram afetadas pelo final do Estatuto de Proteção Temporária.

De acordo com o jornal Washington Post, quando a proposta foi explicada ao presidente dos Estados Unidos, Trump terá respondido: "Porque temos toda essa gente de países de merda a vir para aqui?", referindo-se a El Salvador, Hait e países africanos.

A publicação das declarações do chefe de Estado comprometeu as negociações sobre a questão migratória e numa altura em que os democratas já tinham decidido ceder parte de fundos financeiros destinados à construção da barreira fronteiriça entre o México e os Estados Unidos.