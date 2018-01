Pub

Incidente causou pelo menos 15 feridos. Polícia Militar está a investigar

Um carro invadiu na quinta-feira à noite o calçadão da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, causando pelo menos 15 feridos, oito dos quais foram hospitalizados. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um bebé de 8 meses morreu na unidade de emergência montada no local. Há ainda registo de dois feridos graves.

O homem foi retirado do local sem resistência e sob os gritos de "assassino" de populares, tendo alegado que tinha sofrido um ataque de epilepsia.

Numa primeira informação foram apontados 15 feridos (entre eles o bebé agora morto e outras crianças), mas depois as autoridades policiais corrigiram para 11, na rede social Twitter, voltando depois aos 15 feridos.

No Twitter, a polícia militar do Rio de Janeiro não confirmou a morte do bebé, mas fez questão de frisar que o atropelamento foi um acidente e alterou para quinze o número de feridos: "@PMERJ esclarece que o facto ocorrido em Copacabana, na noite desta quinta-feira, não é um atentado terrorista, mas sim um grave acidente, no qual o motorista perdeu o controlo do veículo e acabou atingindo cerca de 15 pessoas que estavam no calçadão da praia".

O acidente ocorreu às 20.40 locais. Apesar da hora tardia a praia estava cheia, dado o forte calor que se faz sentir.

Fotografias de presentes no local mostram que o carro chegou à areia da praia. Segundo o comandante do 19.º batalhão da Polícia Militar ao mesmo jornal, o motorista não ficou ferido, não aparentava embriaguez e terá alegado que sofria de epilepsia, tendo sido levado para fazer exames.

De acordo com o portal G1, o condutor da viatura estava impedido de conduzir, estando com a carta de condução suspensa desde maio de 2014, após ter acumulado 62 pontos de infrações e 14 multas nos últimos cinco anos.

A mesma fonte diz que os testes de alcoolemia revelaram que o condutor, que vai responder pelo crime de homicídio involuntário, não tinha álcool no sangue.

