Em Tempe, no Arizona, uma mulher morreu ao ser atropelada por um carro da Uber sem condutor. A empresa suspendeu todos os testes com veículos autónomos. Este é o primeiro caso do género registado no mundo

Uma mulher foi mortalmente atingida nos Estados Unidos por um carro da Uber sem condutor. O acidente aconteceu em Tempe, no Arizona, quando a vítima estava a atravessar a estrada fora da passadeira na noite de domingo para segunda-feira.

O The New York Times conta que a viatura estava em modo automático, estando um motorista a bordo, que não teve tempo de evitar o atropelamento.

A identidade da mulher não foi revelada. Este é o primeiro caso do género registado no mundo.

De acordo com fonte citada pelo jornal, a Uber está a colaborar com as autoridades locais. Devido a este acidente mortal, a empresa já suspendeu os testes com carros autónomos em Tempe, Pittsburgh, São Francisco e Toronto.