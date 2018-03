Pub

Lei prevê o pagamento de multas e também trabalho comunitário. É a primeira vez que tal é proposto para um estado inteiro

Legisladores do estado norte-americano da Carolina do Sul querem proibir através de uma polémica lei, e sancionar quem o faça, o uso de calças abaixo da cintura e até a mostrar a roupa interior. A moda é conhecida como saggy pants e contra ela parece haver um acordo entre democratas e republicanos, visto que pessoas de ambos os partidos apoiam a medida.

No texto pode ler-se que o objetivo é proibir que se vistam calças mais de oito centímetros abaixo da crista ilíaca. Isto é, basicamente, abaixo da cintura. Mostrar a pele e a roupa interior também não é aconselhável, visto que existem várias multas, com estas a começarem nos 25 dólares (pouco mais de 20 euros) e a aumentarem com base no mesmo valor tendo em causa a reincidência.

Assim, à primeira reincidência será aplicada uma multa de 50 dólares ou no máximo três horas de trabalho comunitário, ou ambas. A partir da terceira pena, a multa será de 75 dólares ou no máximo seis horas de trabalho comunitário. Pode ainda acrescer ao valor os custos do tribunal.

As violações à lei, no entanto, não serão consideradas crimes ou atos delinquentes, nem irá prejudicar possíveis ajudas financeiras para frequentar escolas ou universidades.

A proposta, que está neste momento no Comité Judicial do estado da Carolina do Sul, está a levantar protestos, principalmente entre grupos de defesa dos direitos civis, que defendem que a medida tem como alvo afro-americanos, explica o El País. No Twitter, um ativista diz mesmo que o objetivo é "criminalizar".

À televisão local WLTX19 o legislador democrata Joe Jefferson explicou que usar saggy pants "não é profissional". "Não é mais do que um aviso para permitir a estas pessoas que sejam mais responsáveis. Não é apenas para homens afro-americanos. Vejo homens de todos as raças a andar por aí com o mesmo problema. Não devíamos ter isto. Tem de haver uma maneira melhor", acrescentou.

Medidas semelhantes já foram aprovadas em cidades norte-americanas, mas nunca foi proposto que tal fosse aplicado a todo um estado.