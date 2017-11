Pub

Ratko Mladic, herói dos nacionalistas sérvios, foi condenado em Haia a prisão perpétua pela autoria dos "crimes mais hediondos"

"Eu sou o general Mladic. Eu defendi o meu país e o meu povo", declarou quando compareceu pela primeira vez perante o coletivo de juízes do Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia, em 2011. Seis anos volvidos, as suas últimas palavras proferidas em público poderão ter sido "É tudo mentira, vocês são todos mentirosos", minutos antes de o veredicto ter sido anunciado pelo juiz Alfons Orie, que ordenou que o sérvio fosse retirado da sala. O antigo militar de 74 anos, conhecido como o "carniceiro dos Balcãs", foi declarado culpado de dez das 11 acusações de que era alvo, incluindo o genocídio em Srebrenica, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Violações em massa de mulheres e jovens bósnias, maus-tratos aos milhares de prisioneiros dos campos de detenção, deportações em massa, destruição de casas e mesquitas e terrorismo praticado contra civis em Sarajevo foram os outros principais delitos da responsabilidade do homem que tentou fazer à força uma "Grande Sérvia" depurada de "ustase" (fascistas croatas) e de "turcos", como chamava aos croatas e aos bósnios.

"Os crimes cometidos classificam-se entre os mais hediondos conhecidos pela humanidade e incluem o genocídio e o extermínio", disse o juiz holandês durante a leitura do resumo do julgamento, que decorreu em Haia. Alfons Orie explicou que o estado débil de saúde do arguido - que levou aos sucessivos atrasos para a conclusão do processo - não serviu de atenuante, como os advogados de defesa requeriam. Os juízes não deram como provado que Ratko Mladic tenha sido responsável pelo crime de genocídio noutras localidades.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Fora do tribunal, juntaram-se sobreviventes, mães e familiares das vítimas do nacionalismo sérvio. Kelima Datovic, detida num campo em 1992, quando estava grávida e com uma filha de seis anos, classificou o comportamento de Mladic no tribunal como uma "atuação medíocre e patética". Outro sobrevivente dos campos de prisioneiros foi Fikret Alic, cuja imagem esquelética se tornou tristemente famosa. "A justiça prevaleceu e o criminoso de guerra foi condenado", resumiu, considerando o veredicto um "exemplo que irá prevenir crimes de guerra".

O dia foi seguido com especial atenção nos Balcãs. "Mladic vai morrer em Haia! Estou satisfeita com esta justiça", disse Nedziba Salhovic, que seguiu a transmissão televisiva em Donji Potocari, onde se situa o principal memorial do massacre de Srebrenica. "A justiça não seria feita nem que ele vivesse mil vezes e recebesse as mesmas sentenças", disse por seu turno Ajsa Umirovic, que perdeu 42 familiares.

Mas muitos continuam a ver como um herói o homem que um dia disse que "as fronteiras sempre foram desenhadas com sangue e os Estados demarcados por túmulos". Na Sérvia, o canal de TV Pink descreveu a sentença de "vergonhosa" e anti-sérvia. Na Bósnia, o líder sérvio, Milorad Dodik, disse que o tribunal das Nações Unidas foi criado "com o propósito" de demonizar os sérvios e disse que Mladic é um "herói e patriota".

O "carniceiro dos Balcãs" é considerado um dos três responsáveis pela limpeza étnica durante a guerra na Jugoslávia, que contabilizou mais de 100 mil mortos e 2,2 milhões de deslocados. A sua filha Ana suicidou-se em 1994 - devido às ações do pai, apontam os críticos do militar.

Os outros foram o presidente sérvio Slobodan Milosevic, que morreu na prisão em 2006, aos 64 anos, e o psiquiatra Radovan Karadzic, de 72 anos, ideólogo dos sérvios da Bósnia e primeiro presidente da República Sérvia da Bósnia. Condenado em 2016 a 40 anos de prisão, é adversário de Mladic nas partidas de xadrez na prisão de Scheveningen.

Cronologia



12 de março de 1943

› Ratko Mladic nasce na aldeia de Bozanovici, no Estado Independente da Croácia (atual Bósnia e Herzegovina). O pai, um partisan que lutava contra o regime fascista, foi morto quando tinha dois anos.

1961

› Ruma a Zemun, Belgrado, e ingressa na escola militar até ser incorporado no exército, em 1965.

1991

› Na guerra da Croácia é destacado para Knin, onde se denomina "defensor dos sérvios de Krajina", uma república sem reconhecimento internacional. Foi promovido a general.

1992

› Após a proclamação da independência da Bósnia, vai comandar as forças sérvias em Sarajevo, à qual impõe um cerco de 44 meses: corte de água e luz, bombardeamentos e terror diário praticado por franco-atiradores resultaram na morte de mais de dez mil pessoas.

Julho de 1995

› Antes dos Acordos de Dayton, que impõem o cessar-fogo, Mladic dirige-se ao enclave muçulmano de Srebrenica, a 80 quilómetros de Sarajevo. Domina o destacamento holandês de capacetes azuis, reúne a população masculina (a partir dos 12 anos) e dá ordens para a execução do maior massacre na Europa desde a II Guerra Mundial: cerca de 8 mil mortos.

25 de julho de 1995

› A par do líder político Radovan Karadzic, é acusado pelo Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Com o fim do conflito militar, ambos se refugiam na Sérvia de Slobodan Milosevic.

26 de maio de 2011

› Ao fim de 16 anos, Mladic é preso numa casa de campo de um familiar no norte da Sérvia.

16 de maio de 2012

› Dá-se início ao julgamento. Mladic declara as acusações de que é alvo como "repugnantes e monstruosas" e declarou-se inocente.

22 de novembro 2017

› Mladic é condenado a prisão perpétua.